Kayınbiraderini önce vurdu, sonra hastaneye götürdü

Yayınlanma: 15.11.2024 - 22:53

Güncelleme: 15.11.2024 - 22:53

Olay, akşam saatlerinde Nizip ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Mustafa B. (39) ile eşi tekrar barışmak için bir araya geldi. Bu sırada ikiliyi bir arada gören kayınbirader İbrahim A. (34) ile eniştesi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine enişte Mustafa B. üzerindeki silahla kayınbiraderi İbrahim A.'ya ateş etti.

VURUP HASTANEYE GÖTÜRDÜĞÜ KAYINBİRADERİ ÖLÜNCE TESLİM OLDU

Olay sonrası ağır yaralanan kayınbirader, kendisini vuran eniştesi tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınbirader İbrahim A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayınbiraderini vurup hastaneye götüren enişte ise ölüm haberinin ardından karakola giderek polise teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.