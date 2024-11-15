Antalya’da iş cinayeti: İnşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde otel inşaatında dengesini kaybederek 4. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Antalya’da iş cinayeti: İnşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:31

Edinilen bilgiye göre Kadriye Mahallesinde otel inşaatında çalışan, Musa Laçin (28), dengesini kaybederek, 4. kattan aşağıya düştü. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yapılan incelemede Laçin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #inşaat

İlgili Haberler

Antalya'daki görüntüler gündem oldu: Bir esnaf, Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü

Antalya'daki görüntüler gündem oldu: Bir esnaf, Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
İzmir'in ardından bir facia haberi de Antalya'dan: 3 kardeş evde ölü bulundu

İzmir'in ardından bir facia haberi de Antalya'dan: 3 kardeş evde ölü bulundu
Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 67 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 67 şüpheli gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler