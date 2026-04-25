Kayıp Alzheimer hastası 40 gündür bulunamadı: Yakınları ve kedisi 'Zilli'onu bekliyor

Tek başına yaşayan Alzheimer hastası Ahmet Yazıcı, 14 Mart'ta Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan evinden çıkarak Beylikdüzü'nde bulunan yeğeninin evine gitti.

Bir süre sonra yeğeninin evinden ayrılan Yazıcı'dan bir daha haber alınamadı. Polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunan Yazıcı'nın yakınlarının ve arkadaşlarının çaresiz bekleyişi sürüyor.

DRONLA ARAMA YAPILDI

İhbar üzerine harekete geçen polis, AFAD ve belediye ekipleri Ahmet Yazıcı'nın gitme ihtimalinin olduğu yerlerde arama çalışmaları başlattı. Yazıcı'nın kaybolmadan 1 ay önce gittiği Büyükçekmece Gölü kenarında, buraya tekrar gelmiş olma ihtimali üzerine dronlarla arama yapıldı. Aramalarda sonuç alınamadı. Yakınları, arkadaşları ve sevenleri; Ahmet Yazıcı'nın eve dönmesini bekliyor. Ayrıca Yazıcı'nın yeğeninin evine uğramadan saatler önce caddede tek başına yürüdüğü anlar da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"EN SON YEĞENİNE UĞRUYOR"

Ahmet Yazıcı'nın yakını Ahmet Atalay, "40 gün oldu, en son saat 15.30 sıralarında görüldü. Yeğenine uğradı, yeğeninde birkaç dakika durduktan sonra yola çıktı. Ondan sonra bir haber alınamadı. Yaşı 75, Alzheimer hastası, görme zorluğu da yaşıyordu. Polise, kaymakamlık gibi gerekli mercilere haber verdik. Bir türlü bir haber alamadık. Kaybolmadan 1 ay önce gölün kenarına gitmişti. Tekrar oralara gidebileceği ihtimali üzerine Polis, AFAD, belediye ekipleri dron ile aradık. En son görüldüğü yer, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden sonra yeğenine uğruyor. Sabah saat 06.00 sıralarında Beykent'te görülüyor. En son yeğenine uğruyor" dedi.

"KEDİSİ ZİLLİ AHMET AĞABEYİ BEKLİYOR"

Ahmet Yazıcı'nın arkadaşı Evren Kotoğlu, "Alzheimer hastasıydı, yaklaşık 2 aydır kayıp. Birçok yere baktık, Büyükçekmece Gölü çevresinde dronlarla arama yaptık. Buradan yetkililere sesleniyoruz, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Büyükçekmece Belediyesi'ne, gerekli kolluk teşkilatlarımıza... Ahmet Ağabeyimizin hiç kimsesi yok, bize emanetti. Sürekli bu kahvehaneye gelirdi. Onu çok özlüyoruz sevenleri olarak. Çok da merak ediyoruz. Artık 2 ay olduğu için de hayati tehlikesi de aslında şüpheli. Sadece onu biz beklemiyoruz, kedisi de onu bekliyor. Kedisi de neredeyse 24 saat buradan hiç çıkmıyor. Onu görenlere, yerini bilenlere rica ediyoruz, Ahmet Ağabey ile ilgili bilgi bekliyoruz. Kedisi Zilli, Ahmet ağabeyi bekliyor, her zaman geldiği kafede. İnşallah bir an önce kedisine kavuşur, biz de Ahmet ağabeye kavuşuruz" ifadelerine yer verdi.