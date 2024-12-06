Kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Bolu'da evinden çıktıktan sonra dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Aslan (76) ekipler tarafından aranıyor.
Gerede ilçesi Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan, dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.
Aslan akşam da eve dönmeyince, yakınları jandarmayı arayıp ihbarda bulundu.
Gerede Jandarma Komutanlığı, AFAD, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Arama kurtarma ekipleri, gece boyu yapılan çalışmalarda izine rastlanmayan Aslan'ı aramaya devam ediyor.
Etiketler: #bolu #alzheimer #kayıp
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