5 gündür kayıptı... Cansız bedeni bulundu!
Torbalı ilçesinde 5 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz'in, ağaca asılı cansız bedeni bulundu.
Parkinson hastası Mehmet Etiz (65), 29 Kasım'da ayrıldığı İzmir'in Torbalı ilçesindeki evine bir daha geri dönmedi.
Etiz'den haber alamayan ailesinin, durumu polise bildirmesinin ardından arama çalışması başlatıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı ve Etiz'in son olarak Yeniköy Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi.
YAŞAMINA SON VERMİŞ!
Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Mehmet Etiz'in bugün ormanda ağaca asılı cesedini buldu. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde Etiz'in yaşamına son verdiği belirlendi.
Etiketler: #İzmir #parkinson #Orman #cansız beden
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