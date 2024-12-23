Kayıp avcıdan acı haber

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:54

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:54

Antalya Kumluca’nın Güzören Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ünal Çağlayan, dün sabah ailesine ava gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, telefonla ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA ACI SON

Gece saatlerinde, Karagöl Yaylası ile Göllü Yaylası yol kavşağında Ünal Çağlayan’a ait otomobil bulundu. Aile üyeleri ve yakınlarının sabah erken saatlerde bölgedeki aramaları sonucu Çağlayan’ın cansız bedeni, otomobilinin bulunduğu noktanın yaklaşık 200 metre ilerisinde bulundu.

Çağlayan’ın başında küçük yaralar bulunmasına rağmen darp ya da silahla yaralanma izine rastlanmadığı bildirildi. İlk değerlendirmelere göre, Ünal Çağlayan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

CENAZE ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerine gelen Kumluca Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Ünal Çağlayan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.