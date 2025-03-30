Kayıp Ayşegül'den haber alınamıyor: Arama çalışmaları 3'üncü gününde
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, okula gitmek için evden ayrılan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Ayşegül Kocaman'ı (16) arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Ayvacık Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşegül Kocaman, önceki gün okula gitmek için evden çıktı.
Yakınları, eve dönmeyen Kocaman'a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbarın ardından polis, Kocaman'ı bulmak için arama çalışması başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Etiketler: #Ayşegül Kocaman #Ayvacık
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