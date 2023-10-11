Türkiye, ‘kayıp çocuklar ülkesi’

Yayınlanma: 11.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 04:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, en son 2016’da açıklanan TÜİK Adli İstatistik verilerine göre kaybolan veya kaçırılan çocuk sayısının 104 bin 531 olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin “kayıp çocuklar ülkesine” döndüğünü kaydeden Bulut, şu soruları yöneltti:

* Son 7 yılda kaç çocuk kaybolmuş, bu çocukların kaçı bulunarak ailesine teslim edilmiştir?

* Çocukların yaş dağılımı nedir?

* Depremi yaşayan illerimizde kaç çocuk için kayıp başvurusunda bulunulmuştur?

* Bu çocuklardan kaçı ailesine teslim edilmiştir?

* Deprem sonrası devletin himayesine alınan çocuk sayısı kaçtır?

* Çocukların güvenliğinin sağlanması, olası kaybolmaların önlenmesi, kayıp çocukların daha hızlı şekilde bulunmasını sağlamak için alınan tedbirler nelerdir?

