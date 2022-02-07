Kayıp Diril çifti ile ilgili gelişme: İddianame iki yıl sonra kabul edildi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 16:40

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çifti, 8 Ocak 2020’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldı. Şimoni Diril’in cenazesi 70 gün sonra Hezil Çayı’nın kenarında bulundu. Hürmüz Diril’den ise bugüne kadar haber alınamazken, soruşturmaya da “gizlilik” kararı getirilmişti.

Diril çiftiyle ilgili soruşturma kapsamında dosyanın bir numaralı şüphelisi konumunda olan ailenin akrabaları Apro Diril, “tutuklamaya yeterli şüphe oluştuğu” gerekçesiyle tutuklandı, ancak daha sonra serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha önce 2 kez tutuklanan Apro Diril, son olarak geçen sene 1 Kasım’da tahliye edilişinin ardından 1 hafta sonra yeniden tutuklanmıştı.

2020 yılından bu yana soruşturmayı yürüten Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla hazırladığı iddianameyi geçen ay mahkemeye sundu. Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi ise iddianameyi “yetersiz” bularak 19 Ocak’ta reddetti.

İLK DURUŞMA 19 NİSAN'DA

Şimuni ve Hurmüz Diril çiftinin kızı Gülcan Diril Üzümcü ise bugün adli süreçle ilgili önemliğ gelişmeyi açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gülcan Diril Üzümcü, savcılığın itirazı üzerine iddianamenin Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiğini duyurdu. Bununla birlikte soruşturmada gizlilik kararı da kaldırıldı.

İddianameye göre tutuklu sanık Apro Diril, arkadaşları Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “tasarlayarak öldürme” suçundan yargılanacak. Davanın ilk duuşması, 19 Nisan’da görülecek.