Kayıp Dudu'nun ailesi: 'Kızımız kaçırıldı, hayatından endişe duyuyoruz'

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 12:07

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 12:07

Kentte 9 Mart günü 'Okula gidiyorum' diye evden çıkan 11'inci sınıf öğrencisi Dudu Dicle Karagöz, ortadan kayboldu. Güvenlik güçlerine başvuran aile, kızlarını Eğirdir ilçesi Sarıidris beldesinde oturan R.A.'nın (24) kaçırdığını öğrendiklerini söyledi.

Kızlarının hayatında endişe ettiklerini belirten aile, tehdit edildiklerini de ifade ederek yardım istedi.

"BİR KERE OLSUN SESİNİ DUYSAK YETECEK"

Abdullah Karagöz, kızının geçen perşembe günü evden çıktığını belirterek, "O gün, öğle saatlerinde beni aradılar ve kızımın kaçırıldığını söylediler. İnanmadım, okul idaresini aradım. Kızımın o gün hiç okula gelmediği bilgisine ulaşınca, kaçırıldığına kanaat getirerek, hemen jandarma ve savcılığa şikayette bulundum. Kızımı Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris beldesinde yaşayan R.A.'nın kaçırdığını öğrendik. Kızım okulunu bırakıp, asla biriyle kaçmaz. Zorla kaçırıldığını yahut kandırılarak götürüldüğünü düşünüyorum. Kızımın hayatından endişe duyuyoruz. Kaç gündür sesini bile duymadık. Bir kere olsun sesini duysak yetecek" dedi.

3 kızı olduğunu ve çocuklarına karşı asla olumsuz bir tavrı olmadığını belirten Karagöz, "Büyük kızımı daha 15 gün önce nişanladım. Bana geldi ve biriyle görüştüğünü ve dünürcü geleceklerini söyledi, hiç itiraz etmedim. Şimdi nişanlı. Hani sevdiğine vermemişim kaçmış gibi bir durum da söz konusu değil. Zaten kaçırılan kızım ne annesine ne ablasına böyle bir durumdan da hiç söz etmemiş" diye konuştu.

'ÖLÜ MÜ DİRİ Mİ BİLMİYORUM'

Fatma Karagöz de "Kızım, asla böyle bir şey yapacak biri değil. Kızımı zorla kaçırdılar. Bulunması için polise, jandarmaya gidince oğlanın ailesi tehdit etmeye başladı. '10 sene geçse kızınızı bulamazsınız. Ölüsünü bulursunuz' gibi sözler söyleyerek, şikayetimizi geri almamız için baskı yapıyorlar. Şu anda kızımız sağ mı ölü mü onu bile bilmiyoruz. Ne olur, yalvarıyorum kızımı bulun" ifadelerini kullandı.

‘KARDEŞİM BANA NASİHAT VERİYORDU'

Kardeşiyle aynı odayı paylaşan ve 15 gün önce nişanlanan Meryem Karagöz de "Kardeşim ile dertleşirdik. Bana bir erkek arkadaşı olduğundan hiç söz etmedi. Öyle bir durum olsa mutlaka söz ederdi. Bu şahısla 2 ay önce tanışmış ve sadece bir kez dışarıda görüşmüşler. Bunu da kaçırıldıktan sonra okuldaki arkadaşlarından öğrendik. İkinci görüşmelerinde ise ortadan kayboldu. Kardeşim bana nasihatte bulunan ve sert mizacı olan biriydi. Asla böyle bir şey yapacak insan değil. Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz ve bir an evvel bulunmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Isparta Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince başlatılan çalışmalarda; şu ana kadar bir ize rastlanmadığı, araştırmaların devam ettiği bildirildi.