Kayıp hahamın cesedi BAE'de bulunmuştu: Katilleri Türkiye'de yakalandı!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 22:12

Güncelleme: 26.11.2024 - 22:28

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kaybolan İsrailli-Moldovalı bir hahamın cesedinin bulunduğunu açıklamıştı. Haham, Zvi Kogan'ın Perşembe gününden bu yana ortalıktan kaybolduğu bildirilmişti.

BAE'de “Chabad” adlı bir Ortodoks Yahudi grubu için çalışan İsrail-Moldovalı haham Zvi Kogan'dan Perşembe gününden beri haber alınamadığını açıklayan İsrail Başbakanlık Ofisi, Kogan'ın ölü halde bulunduğunu açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalanmıştır."

3 ÖZBEKİSTAN VATANDAŞI YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2020 yılından bu yana Dubai'de Koşer bir market işleten haham Kogan'ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının Türkiye’ye kaçtığının tespit edilmesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti Türkiye'den yardım istedi. İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon hiçbir şüphe oluşturmaması amacı ile gizli yürütüldü. Şüphelilerin İstanbul'a inmesi ile devreye emniyet güçlerinin girdiği ve herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için havalimanından çıkmaları beklenen şüphelilerin bindiği taksinin MİT ve emniyet tarafından adım adım izlendiği ifade edildi.

Yolculuk ettikleri taksi trafik kontrolü için durdurulup, polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan üç şüpheli yakalandı. Hahamı öldüren Alimbay Tahiroviç (28), Mahmudcan Abdurrahim (28) ve Azizbek Kamiloviç (33), BAE'ye iade edildi.