Kayıp ihbarı yapılmıştı: Uçurumda cesedi bulundu!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı yapılan motosiklet sürücüsü Cem Hepdeniz (56) uçurumda ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:07
Kayıp ihbarı yapılmıştı: Uçurumda cesedi bulundu!
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi Menteşe-Marmaris istikametinde, yolun sağındaki uçurumda sabah saatlerinde motosiklet ve sürücüsü bulundu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği Cem Hepdeniz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan motosikletiyle uçuruma yuvarlandığı belirlenen Hepdeniz'den haber alınamayan yakınlarının dün akşam saatlerinde polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.


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