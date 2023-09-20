Tuvaletini yapmak istemişti: 70 yaşındaki adam uçurumdan düştü!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:30

Güncelleme: 20.09.2023 - 13:30

Olay, dün akşam saat 21.15 sıralarında Macun Mahallesi 2057. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tanrıverdi (70) ve arkadaşı M.C. (63) uçurum kenarına gelerek oturmaya başladı.

Bu sırada iddiaya göre tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayağa kalkan Tanrıverdi, 60 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tanrıverdi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.