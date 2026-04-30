Kayıp kadından acı haber: Sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Emine Aktürk'ten haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Suluova Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Harekete geçen ekipler, çevrede ve Aktürk'ün Çeltek Mahallesi'ndeki evinin önünden geçen sulama kanalında arama çalışması başlattı.
Kanalda başörtüsü bulunan kadın için Amasya Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin dalgıçları bölgeye çağrıldı.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu saat 12.00 sıralarında 60 yaşındaki Aktürk’ün cansız bedeni, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta suyun içinde bulundu.
Aktürk’ün cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.