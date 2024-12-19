Kayıp kadının cesedi, Sarıyer sahilinde bulundu

Sarıyer'de deniz kenarında kadın cesedi bulundu. Cesedin, bir gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Yeter Doğan'a ait olduğu belirlenedi.

Kayıp kadının cesedi, Sarıyer sahilinde bulundu
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AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:49

Sarıyer'de Büyükdere Boğaz kıyısında hareketsiz yatan bir kişinin bulunması üzerine polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. 

Polis, çevreye şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Cesedin, hakkında bir gün önce kayıp ihbarında bulunulan Yeter Doğan'a ait olduğu anlaşıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Doğan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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