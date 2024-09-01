Kayıp Narin’in köyünde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran’ın mahallesinde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 15:53
Kayıp Narin’in köyünde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı
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21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Gürkan’dan haber alınamıyor.

Narin’in bulunması için çalışmalar sürerken, mahallede birçok aile evlerine güvenlik kamerası takmaya başladı.


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