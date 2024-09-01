Kayıp Narin’in köyünde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran’ın mahallesinde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı.
21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Gürkan’dan haber alınamıyor.
Narin’in bulunması için çalışmalar sürerken, mahallede birçok aile evlerine güvenlik kamerası takmaya başladı.
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