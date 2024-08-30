Son Dakika... Narin'i arama çalışmaları sürüyor: Gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 00:46

Güncelleme: 30.08.2024 - 00:52

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve götürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede kolundaki ısırık izinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyen ağabeyi E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kur'an kursuna giden Narin Güran, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20:00'de jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Son olarak Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması ile ilgili olarak 18 yaşındaki abisi E.G.'nin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kolunda ısırık izi olduğu belirlenen E.G, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Ağabey E.G’nin kolundaki ısırık izi incelenmiş ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilememişti.