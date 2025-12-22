Kayıp öğretmen Tuncay Arslan için Eskişehir'de arama çalışmaları devam ediyor

Sami Sipahi Ortaokulu’nda görevli Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51), 16 Aralık’ta, Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldı.

Uzun süre eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, kayıp ihbarıyla polise başvurdu. Eskişehir’de altı gündür kayıp olan Tuncay Arslan’ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) başta olmak üzere yaklaşık 70 kişilik bir ekip, Kentpark bölgesinde su içi ve kıyı araması gerçekleştiriyor. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla sürdürülüyor.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Arama çalışmalarında Eskişehir AFAD, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma, AKUT Eskişehir ve MEBAKUP Eskişehir ekipleri görev alıyor.

70 kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren yetkililer, kayıp şahsın bulunması için tüm imkânların seferber edildiğini belirterek, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

EĞİTİM SENDİKALARINDAN ÇAĞRI

Yakınları ve öğrencileri Tuncay Arslan’ın bulunması için çağrıda bulunurken; Eğitim İş, Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen de sosyal medya hesaplarından Arslan’ı görenlerin Emniyet birimleriyle iletişime geçmesini istedi.