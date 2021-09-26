Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Alişan Yılmaz ölü bulundu

26 Eylül 2021 Pazar, 16:28

Alınan bilgiye göre, ailesine "gezmeye çıkıyorum" diyerek 23 Eylül'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alişan Yılmaz'ın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Zindan Mağarası yakınlarındaki kayalıklarda Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Yılmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna gönderildi.