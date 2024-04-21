Malatya'nın meşhur lezzeti: Fış fış tatlısı tarifi...

Fış fış tatlısı, sadece birkaç ana malzeme ile hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlıdır. Sevdiklerinizle en keyifli sofralarınızda paylaşabilir ve çay saatlerinize harika bir eşlikçi olabilir. Tam ölçülü lokmalık şekliyle kolayca tüketilebilir. Bu lezzetli tatlı, akşam yemeğinden sonra hafif bir tatlı arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Peki, Malatya'nın meşhur lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte Fış fış tatlısı tarifi...