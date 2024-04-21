Malatya'nın meşhur lezzeti: Fış fış tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2024 Pazar, 18:08
Malatya'nın meşhur lezzeti: Fış fış tatlısı tarifi...

Fış fış tatlısı, şerbetli tatlıları sevenler için mükemmel bir lezzet. Kaşık tatlısı olarak da bilinen bu pratik tatlı, Malatya yöresinin unutulmaz tatlarından biridir. Akşam yemeğinden sonra hafif ve kolay bir tatlı arıyorsanız, fış fış tatlısı tarifini denemeye değer.

Malatya'nın meşhur lezzeti: Fış fış tatlısı tarifi...

Fış fış tatlısı, sadece birkaç ana malzeme ile hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlıdır. Sevdiklerinizle en keyifli sofralarınızda paylaşabilir ve çay saatlerinize harika bir eşlikçi olabilir. Tam ölçülü lokmalık şekliyle kolayca tüketilebilir. Bu lezzetli tatlı, akşam yemeğinden sonra hafif bir tatlı arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Peki, Malatya'nın meşhur lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte Fış fış tatlısı tarifi...

Malatya'nın meşhur lezzeti: Fış fış tatlısı tarifi...

FIŞ FIŞ TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

2 adet yumurta

9 yemek kaşığı yoğurt 

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karbonat

3 su bardağı un

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1/2 adet limon suyu

Üzeri için:

Hindistan cevizi tozu (isteğe bağlı)

Malatya'nın meşhur lezzeti: Fış fış tatlısı tarifi...

FIŞ FIŞ TATLISI YAPILIŞI

Şerbetini hazırlamak için orta boy bir tencereye su ve şekeri koyun. 

Ardından orta ateşte 10 dakika kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve kenarda soğumaya bırakın.

Derin bir karıştırma kabına yumurtaları ekleyin ve güzelce çırpın.

Daha sonra yoğurdun tamamını ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Ardından tuz ve karbonatı ilave ederken çırpma işlemine devam edin.

Son olarak unu kontrollü olarak ekleyin. 

Kıvamı için ekstra un eklemeniz gerekebilir.

Hamurun kıvamı çok sıvı olmayan, kaşıkla dökerken yavaş yavaş akan kıvamda olması gerekiyor.

Derin bir tavada sıvı yağı yüksek ateşte kızdırın. 

Bir çay kaşığı yardımıyla hamuru alın ve bir başka çay kaşığı ile hamuru yağın içerisine yavaşça bırakın.

Kızaran hamurları peçete serilmiş bir tabağa alıp fazla yağını çekmesini sağlayın.

Sıcak hamurları soğuk şerbete batırın.

Servis tabağına alarak servis yapın.

Dilerseniz üzerine Hindistan cevizi tozu da ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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