Malatya'da 'lafta atma' kavgası: 2 yaralı

Malatya’da, iki grup arasında “laf atma” meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 14:23
Malatya'da 'lafta atma' kavgası: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Yeşilyurt Yakınca Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde iki grup arasında “kadınlara laf atma” meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.Ç. ile D.Ş. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Malatya haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Malatya'daki 4.3'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeye dikkat çekti: 'Beni en çok şaşırtan...'

Malatya'daki 4.3'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeye dikkat çekti: 'Beni en çok şaşırtan...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Altınlar, ipek kumaşlar, saatler… Savcılıktan AKP dönemindeki usulsüzlükler için ‘Sayıştay’ şartı

Altınlar, ipek kumaşlar, saatler… Savcılıktan AKP dönemindeki usulsüzlükler için ‘Sayıştay’ şartı
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'

Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu