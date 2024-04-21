Malatya'da 'lafta atma' kavgası: 2 yaralı
Malatya’da, iki grup arasında “laf atma” meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Yakınca Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde iki grup arasında “kadınlara laf atma” meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.Ç. ile D.Ş. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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