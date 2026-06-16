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Kayıp olarak aranırken kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Kayıp olarak aranırken kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı

16.06.2026 00:44:00
Güncellenme:
DHA
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Kayıp olarak aranırken kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı Durmuş Koşar’ın (61) trafik kazasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Durmuş Koşar, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı.

Bir süre sonra Koşar’dan haber alamayan yakınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler tarafından Koşar’ın Bozdoğan’ın Yaka Mahallesinde trafik kazasına karıştığı tespit edildi. Koşar’ın hafif ticari aracıyla henüz bilinemeyen sebeple yoldan çıkıp, tarlaya uçtuğu ve yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı olarak Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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