Kayıp olarak aranıyordu: Acı haber geldi
Uşak’ın Eşme ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Eşme ilçesinin Oymalı köyünde ikamet eden Alzheimer hastası Mustafa Tom (83) ilçe merkezine doğru yola çıktıktan sonra eve dönmediği fark eden yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerce ve yurttaşlar çevrede arama çalışması başlattı. Talihsiz adamın cesedi, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.
Tom’un cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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