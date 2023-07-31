Bingöl'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
Bingöl'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölette bulundu.
Bingöl'de Arıcılar köyünde yaşayan Hüseyin İlgi'den (62) dünden bu yana haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu.
Bölgeye, jandarma, AFAD, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Arama Kurtarma, SAR Arama Kurtarma ekipleri ile Bitlis ve Diyarbakır'dan dalgıçlar sevk edildi.
Dalgıçların köyün yakınında bulunan gölette yaptığı aramada İlgi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
İlgi'nin cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.
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