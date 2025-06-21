Kayıp olarak aranıyordu, barajdan cansız bedeni çıktı

İslahiye ilçe merkezine bağlı Ortaklı Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Davut Bozan'dan haber alamayan ailesi, dün gece durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen 8 AFAD peroneli, 2 kurtarma aracı, 2 bot, İslahiye jandarmadan 40 personel, 1 itfaiye ekibi, 1 sağlık ekibi, 5 jandarma devriye aracı ve dronla da havadan olmak üzere arama çalışmaları başlatıldı.

Davut Bozan’ın Tahtaköprü Barajı'na serinlemek için girdiği ve kaybolduğu bilgisi üzerine çalışmalar barajda yoğunlaştırıldı. Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten gelen dalgıç ekibi barajdaki aramada, sabahın erken saatlerinde Davut Bozan’ın suda cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan Bozan, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.