Kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!

Giresun'un Espiye ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi derede ölü bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!
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AA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 10:33

İlçenin Soğukpınar beldesinde Celal Yılmaz'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede arama yapan jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, derede bir erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede, cesedin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #giresun #ceset #dere

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