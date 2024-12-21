Kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!
Giresun'un Espiye ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi derede ölü bulundu.
İlçenin Soğukpınar beldesinde Celal Yılmaz'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede arama yapan jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, derede bir erkek cesedi buldu.
Yapılan incelemede, cesedin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!
- Asgari ücrette işverenin talebi netleşiyor!
- 'Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın'
- Tel Aviv’i balistik füze ile vurdular
- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
- Türkiye'de 'pestisitli limon' krizi!