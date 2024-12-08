Yer İzmir... Karakola ceset ile gitti: İntihar olmadığı ortaya çıktı!
İzmir’de, araç içindeki eski sevgilisi olduğu öğrenilen genç kadının cansız bedeniyle birlikte karakola giderek teslim olan şahıs tutuklandı. Genç kadının intihar etmediği, çıkan arbedede tabancayla vurularak öldüğü ortaya çıktı.
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gültepe Polis Merkezi Amirliği önüne araçla gelen E. B. (35), polislere otomobilinde sevgilisinin cesedi olduğunu söylemiş ve otomobili kontrol eden polis ekipleri, sol kulak arkasından vurulmuş halde, bir çocuk annesi Eda Kuş’un (29) cansız bedenini görmüştü.
E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobildeki deliller toplanırken, olayda kullanılan tabancaya da polis tarafından el konulmuştu.
İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ
Hayatını kaybeden Eda Kuş ile 6 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları öğrenilen E.B.’nin, polisteki ilk ifadesinde, Eda ile sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği öne sürülmüştü.
İNTİHAR OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin burada alınan ifadesinde, Eda Kuş ile aralarında arbede çıktığı ve genç kadının elindeki tabancayı almak isterken silahın ateş aldığı, merminin Kuş’a isabet etmesi sonucu öldüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayın ardından E.B.’nin araçla karakola seyrettiği anlar ise MOBESE tarafından anbean kayda alındı.
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