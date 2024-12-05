Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: Cesetleri sabah bulundu

Mersin’de bir şahıs,evde tartıştığı 2 amcası ile 1 akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: Cesetleri sabah bulundu
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İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 18:31

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesi Kuyluk Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Uyar, kardeşi Ramazan Uyar, akrabaları Tuna Özel ve yeğenleri C.U. ile dün gece aynı evde bir araya gelerek içki içmeye başladı.

Tuna Özel’e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında C.U., üzerinde taşıdığı bıçakla amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel’i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı.

CESETLERİ SABAH BULUNDU

Öldürülen 3 şahsın cesedi, sabah saatlerinde komşuları tarafından fark edildi. İhbar ile olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Yapılan araştırmada, cinayetin C.U tarafından işlendiği bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği adreslerde arama yaptı. Zanlı, polisin yaptığı çalışmayla saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Mersin #kavga #ceset

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