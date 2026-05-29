Kayıp olarak aranıyordu: Kadının cansız bedeni bulundu

29.05.2026 19:23:00
İHA
Ardahan’ın Göle ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan kadın, derede ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Göle ilçesine bağlı Gedik köyünde yaşayan H.K.’nin (53) sabahın erken saatlerinde dereye gittiğini gören yakınları, dönmediğini fark edince arama başladı.

Yakınlarının aramaları sonuç vermeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, arama çalışmalarını dere etrafında yoğunlaştırdı. Derede H.K.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kayıp #Ardahan #cansız beden