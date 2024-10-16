Kayıp Rojin'in babası konuştu: Birileri çocuğumun başına bir şey getirmiş

Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:08

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:08

Van’da 27 Eylül’de kaybolan 21 yaşındaki füniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cesedi 18 gün sonra Van Gölü kıyısında Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Baba Nizamettin Kabaiş, kızının tek başına oraya gitmediğini ve birilerinin kızına zarar verdiğini düşündüğünü ifade ederek "Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar" dedi.

Nizamettin Kabaiş, kızının yurt tarafından kendisine geç haber verildiğini belirterek şunları söyledi: “Rojin bir gece boyunca yurda gitmedi, ancak ertesi gün saat 12’ye çeyrek kala beni aradılar. Çocuğumun gelip gelmediğini nereden bileyim? Yurdun çevresinde güvenlik önlemleri de yetersizdi. Kızım ‘çakıl taşı toplayacağım’ demiş. Onu yalnız bırakmışlar.”

“BU VAHŞETI YAPANLARI BULUN”

Kabaiş, kızının öldürüldüğünü düşündüğünü belirterek, “Rojin 24 kilometre uzağa tek başına gitmez, biri mutlaka ona bir şey yaptı. Orada suya girse bile o kadar uzağa gitmezdi. Ben bu vahşeti yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını, hatta idam edilmesini istiyorum. Kadınlar, çocuklar neden hedef alınıyor? Artık bu acılar son bulsun” dedi.