Kayıp şahıs dere yatağında bulundu

Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 11:00

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Çanakkıran Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden ocağının yetkilisi, işletmeden konteynerde yaşayan ve bekçi olarak çalışan 60 yaşındaki M.Y. isimli şahsın işyerinden ayrıldığını ve tüm aramalara rağmen kendisine ulaşamadıklarını belirterek jandarma ekiplerine müracaatta bulundu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, arama köpeği ve İl AFAD Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi.

Kayıp şahıs maden ocağından yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Sağlık durumu iyi olan M.Y., oğluna teslim edildi.