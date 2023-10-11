Kayıp şahıs dere yatağında bulundu

Eskişehir’de bir maden ocağındaki konteynerde yaşayan ve aniden ortadan kaybolan 60 yaşındaki kayıp şahıs maden ocağından yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:00
Kayıp şahıs dere yatağında bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Çanakkıran Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden ocağının yetkilisi, işletmeden konteynerde yaşayan ve bekçi olarak çalışan 60 yaşındaki M.Y. isimli şahsın işyerinden ayrıldığını ve tüm aramalara rağmen kendisine ulaşamadıklarını belirterek jandarma ekiplerine müracaatta bulundu. 

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, arama köpeği ve İl AFAD Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi.

Kayıp şahıs maden ocağından yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Sağlık durumu iyi olan M.Y., oğluna teslim edildi.


eskişehir maden ocağı kayıp

İlgili Haberler

Türkiye, ‘kayıp çocuklar ülkesi’

Türkiye, ‘kayıp çocuklar ülkesi’
Türkiye onu marketteki dansıyla tanımıştı: Kayıplara karışan Nimet İyice'den yeni haber

Türkiye onu marketteki dansıyla tanımıştı: Kayıplara karışan Nimet İyice'den yeni haber
4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde bulundu

4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde bulundu

En Çok Okunan Haberler