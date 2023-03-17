Kayıp TIR şoförünün 5 gün önce nişanlandığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:18

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:19

Şanlıurfa’da sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü Emin Ergün’e (24) ulaşılması için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede 15 Mart’ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan TIR ve sürücüsüyle ilgili arama çalışmaları yaklaşık 120 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA, Su Altı Dalgıç Polis ekipleri, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce sürdürülüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aramalar sonucu ilk gün Emin Ergün’e ait çantaya ulaşan ekipler, daha sonra TIR kasasına ait bazı parçalar buldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Sele kapılmadan önce çektiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Genç TIR sürücüsü Emin Ergün’ün sele kapılmadan önce çektiği ve arkadaşları ile paylaştığı son görüntüler, selin şiddetini gözler önüne serdi. Ergün’ün görüntüleri paylaştıktan sonra şiddetli akıntının üzerinden geçtiği ve sele kapıldığı görüldü.

5 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Bölgede umutlu bekleyişini sürdüren Ergün’ün yakınları, genç sürücünün 5 gün önce nişanlandığını ve evlilik hayali kurduğunu söyledi. Köy muhtarı Mehmet Murat, kayıp tır şoförünün arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.