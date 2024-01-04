Kayıp yakınlarından 'Adalet nöbeti'

Yayınlanma: 04.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.01.2024 - 03:00

Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara Sıhhiye, Antalya, Aydın, Gaziantep, Hatay, İstanbul Çağlayan, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak ve Van adliyeleri önünde eşzamanlı yapılacak eylem saat 11.30’da başlayacak.

‘AKSAKLIKLAR GİDERİLMELİ’

Kayıp yakını ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu yöneticilerinden avukat Gülsüm Özdoğru, nöbet öncesi Cumhuriyet’e konuştu.

Depremlerin üzerinden 11 ay geçmesine karşın yargılamalarda açıklamaya muhtaç aksaklıklar ve eksiklikler bulunduğuna değinen Özdoğru, “Örneğin bilirkişi raporu henüz çıkmamış, iddianameleri düzenlenmemiş, davaları açılmamış dosyalar var. Bu aksaklıklara ve bu aksaklıkların giderilmeden adil bir yargılanmanın mümkün olmadığına dikkat çekmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özdoğru gazetemiz aracılığıyla tüm duyarlı meslektaş ve yurttaşları adliyeler önündeki eyleme davet etti.