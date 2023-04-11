Kayıp zihinsel engelli çocuk, 5 saat sonra bulundu
Siirt’in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli T.Y. (10), jandarma ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Kurtalan ilçesine bağlı Ovacık köyünde önceki gece; zihinsel engelli çocukları T.Y.’nin evde olmadığını fark eden aile jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ekipler 5 saat sonra, T.Y.’yi köyden yaklaşık 5 kilometre mesafede buldu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu tespit edilen T.Y. ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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