Kayıp zihinsel engelli çocuk, 5 saat sonra bulundu

Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:19

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:19

Kurtalan ilçesine bağlı Ovacık köyünde önceki gece; zihinsel engelli çocukları T.Y.’nin evde olmadığını fark eden aile jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekipler 5 saat sonra, T.Y.’yi köyden yaklaşık 5 kilometre mesafede buldu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu tespit edilen T.Y. ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.