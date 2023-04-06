Kilis'te vahşet: Kayıp çocuk boynuna briketle bağlı halde kuyuda ölü bulundu

İki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve her yerde aranan 9 yaşındaki Gina Mercimek'in, evlerinin yan sokağındaki iki katlı evde, su kuyusunda boynuna iple briket bağlanmış halde ölü bulunduğu aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:30
Kilis'te vahşet: Kayıp çocuk boynuna briketle bağlı halde kuyuda ölü bulundu
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Kilis'te kayıp olan ve her yerde aranan 9 yaşındaki Gina Mercimek, evlerinin yan sokağında iki katlı evde, su kuyusunda boynuna iple briket bağlanmış halde ölü bulundu.

2 GÜNDÜR ARANIYORDU!

Edinilen bilgiye göre olay, Kilis Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın evinin yan sokağında iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda da arama çalışması başlattı.

BOYNUNA BRİKET BAĞLANARAK KUYUYA ATILMIŞ

Polis ekipleri ve Kilis İtfaiyesi'nin yaptığı çalışmaların ardından kayıp çocuk iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulundu. Çocuğun cansız bedeni, bulunduğu kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan vahşetin ardından olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı.


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