Kayıplar nerede?

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:00

Geçen yıl 15 Temmuz 2023 tarihinde Çeşme’ye gittikten sonra hâlâ haber alınamayan 20 yaşındaki Veli Eren Atay için ailesi, umutsuzca çabalıyor. Aile, her sokakta dolaşarak duvarlara ve direklere Veli Eren’in fotoğrafını asarak bulmaya çalışıyor. Karşıyaka’da oturan Atay, çiftinin diş polikliniğinde çalışan oğlu Veli Eren Atay, 15 Temmuz’da öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için evinden çıkıp Çeşme’ye gitti. Atay, akşam ise arkadaşlarıyla Alaçatı’daki eğlence kulübüne giderek arkadaşları ile eğlendi. Eren, mekândan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı.

"UMUDUMUZU KAYBETMEDİK"

En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00’de telefonda görüşen Veli Eren Atay, kendisini merak etmemelerini söyledi. Polis ve jandarmanın çabalarına rağmen Veli Eren’i bulamayan aile “kayıp” afişleri bastırarak kentin bütün sokak ve caddelerine asıp oğlunu aramaya başladı. Evladının yaşadığına inandığını söyleyen baba Mehmet Eren Atay, “Umudumuzu kaybetmedik. Güvenlik güçleri araştırıyor, sabırla bekliyoruz. Ama bir gün oğlumun geleceğine ve yaşadığına inanıyorum. Umudumuzu asla kaybetmedik. Oğlum kesinlikle yaşıyor” diyerek görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

325 KM’DE ARANDI

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, “Tina” isimli köpeği ile ayrıldıktan sonra geçen yıl 17 Haziran’dan bu tarafa kayıp olan 83 yaşındaki Korhan Berzeg’inden de haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Berzeg, Armutlu Mahallesi’ndeki evinden Çanakkale sınırına kadar olan 54 kilometrelik alan da dahil, 325 kilometrekarede arandı ancak bir sonuç alınamadı.