Kayısı ağacından düşen Çınar, kurtarılamadı

Adıyaman'da, kayısı ağacından düşerek ağır yaralanan Çınar Ata, (10) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:25
Kayısı ağacından düşen Çınar, kurtarılamadı
Abone Ol google-news

Toptepe köyünde kayısı ağacına çıkan Çınar Ata, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Çınar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çınar Ata'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. 

 


kayısı kayısı ağacı Çocuk adıyaman

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler