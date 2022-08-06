Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü
Kayseri'de ziyarete gittiği annesinin 6. kattaki evinin penceresinden düşen E.T.'den acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.T., hayatını kaybetti.
E.T. (45), Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak'ta annesinin oturduğu binanın 6. kattaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, E.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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