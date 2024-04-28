Kayıtdışı çalıştırmaya davetiye!

Türkiye’de sayıları yaklaşık 2 milyon kişi olarak tahmin edilen mevsimlik tarım işçileri ile ilgili yeni genelge, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak genelgede, bu şekilde çalışanların en temel sorunlarından sigortasızlık ve kayıtdışına yönelik kapsamlı bir çözüm yer almadı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00
Kayıtdışı çalıştırmaya davetiye!
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Genelgeye göre çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince, işverenlerin mevsimlik tarım işçilerini özel istihdam büroları veya İŞKUR’a kayıtlı tarım aracıları aracılığı ile istihdam etmelerine yönelik “tanıtıcı ve teşvik edici faaliyetler” gerçekleştirilecek. Çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince, işçilerin çalışma ve sosyal güvenlikleri açısından mevcut durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal güvenliklerinin sağlanması için gerekli “bilgilendirme faaliyetleri” ile iş ve işlemlerinde gerekli kolaylık sağlanacak.

Yine çocuk işçiliği riskini ortadan kaldırmak amacıyla mevsimlik tarım işçilerine, tarım aracılarına, tarla veya bahçe sahiplerine, işleticilerine ve işverenlere yönelik faaliyetler yürütülecek. Öte yandan taraflar arası uyuşmazlıkların öncelikle il ve ilçelerde kurulacak izleme kurullarında çözümlenmesi sağlanacak.


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