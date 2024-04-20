TÜİK'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde utandıran veri: Çocuk işçiliği arttı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2024 - 07:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde “İstatistiklerle Çocuk, 2023” başlığı altında çocuk verilerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2023 yılı sonuçlarına göre 15- 17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 22.1 oldu. Geçen yıl bu oran yüzde 18.7 idi. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için yüzde 32.2 kız çocuklar için yüzde 11.5 olduğu görüldü.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2023 sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34’ünü çocuklar oluşturuyor.

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2022’de 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu nedenle hayatını kaybeden 1-17 yaş grubundaki çocuk sayısı, 2022 yılında 1275 oldu. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 866 çocuk, tümörler nedeniyle 635 çocuk, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle 385 çocuk öldü.

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre okul öncesi eğitim kademesinde 5 yaş net okullaşma oranı, 2022-2023 öğretim yılında yüzde 85 oldu. Bu oran, ilkokul kademesinde yüzde 93.8, ortaokulda yüzde 91.2 ve ortaöğretimde yüzde 91.7.

637 ÇOCUK EVLAT EDİNİLDİ

Verilere göre, 2023’te Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 14 bin 435 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 8 bin 164, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 9 bin 806 oldu. 2023’te 637 çocuk da evlat edindirildi.

Hayat Tabloları 2020-2022 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77.5 yıl, erkekler için 74.8 yıl ve kadınlar için 80.3 yıl oldu. Türkiye’de 7 yaşına ulaşan bir çocuğun kalan yaşam süresinin ortalama 71.4 yıl, erkek çocuklar için 68.7 yıl ve kız çocuklar için 74.1 yıl olduğu görüldü. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki çocuklar için bu süre 63.5 yıl.

‘KAYITDIŞI SAYI DAHA FAZLA’

Çocuk işçiliği artışına yönelik değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bu kayıtlı çalışanlar üzerinden yapılan bir tespit. Kayıtdışı sayıyı eklediğimizde belki iki katı bir sayı çıkacak. Bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eliyle okulda olması gereken çocuklar işletmelere gönderiliyor. Çocukların eğitim hakkını sağlayamayan iktidar, kamu kaynaklarından bu işletmelere para aktarıyor” dedi. Çocukların ve emeklilerin çalışmak zorunda kalmasının bir ülkede derin yoksulluk yaşadığına işaret ettiğini belirten Özbay, “Bu durumun sorumlusu iktidardır” ifadelerini kullandı.