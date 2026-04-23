Kayıtlara 'intihar' diye geçmişti... Ayşegül'ün ölümü yeniden araştırıldı: Eşi cinayetten tutuklandı

23.04.2026 15:53:00
DHA
Afyonkarahisar’da bir yıl önce kayıtlara "intihar" olarak geçen 26 yaşındaki Alev Karagöz’ün ölümüyle ilgili gerçekler JASAT’ın titiz çalışmasıyla gün yüzüne çıktı. Cinayet şüphesiyle yeniden açılan dosyada, Karagöz’ün eşi G.K. cinayet, kayınbiraderi ise delilleri karartma suçundan tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kayıtlara 'intihar' olarak geçen Alev Karagöz'ün (26) ölümü ile ilgili eşi G.K. cinayet, kardeşi O.K. ise delilleri karatma suçlamasıyla tutuklandı.

Geçen yıl 18 Ekim'de Çay'a bağlı Yeşilyurt köyünde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı sonrası bölgeye ekipler yönlendirildi. Olay yerine giden sağlık ekibi, yaralı halde bulduğu Alev Karagöz'ü ambulansla hastaneye götürdü.

Burada müdahale edilen Alev Karagöz kurtarılamadı. 'İntihar' olarak kayıtlara geçen olayda Alev Karagöz'ün ölümünü şüpheli bulan JASAT ekipleri, dosyayı yeniden açtı. Jandarma dedektifleri yaptıkları incelemelerin ardından cinayet yönünde güçlü delillere ulaştı.

Bunun üzerine Alev Karagöz'ün eşi G.K. ile eşinin kardeşi O.K. ve kimliği öğrenilemeyen 1 şüpheli, gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. cinayet, O.K. ise delilleri karartma suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

