Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti

30 Eylül 2021 Perşembe, 18:04

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde okul ziyaretlerinde bulunan Kaymakam M. Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Porgramlı Anadolu Lisesi’nde (ÇPAL) girdiği sınıfta tepki çeken hareketlerde bulunmuştu.

Birgün'den Dilan Şahinbaş'ın haberine göre; kaymakam Saygın kendisine, "hoş geldiniz" diyen ve elini uzatan öğretmeni, "Haddini bil, sınıftan çık dışarıda bekle" diyerek sınıftan kovduğu belirtilmişti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konu ile ilgli Artvin Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Vallik açıklamasında okulda istenmeyen olayın yaşanmasının üzüntücü verici olduğu belirtilerek olay hakkında inceleme başlatıldığını belirtti.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir

Kaymakam Mehmet Faruk Saygın'la ilgili iddialar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.