Kaymakam şoförlüğü yapıyordu: Polis ile anne ve babası ‘uyuşturucudan’ tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında pasif göreve çekilen ve daha önce Ortaca Kaymakam şoförlüğü yapan polis memuru E.Ö’nün kullandığı aracı takibe aldı.

Harekete geçen ekipler, aracı Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde durdurdu.

Araçta yapılan ayrıntılı aramalarda gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anında araçta bulunan polis memuru E.Ö. ile yanında seyahat eden anne ve babası gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde “uyuşturucu madde ticareti ve nakli yapma” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından harekete geçen Muğla Valiliği'nin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Polis memuru E.Ö'nün bir süre önce pasif göreve çekildiği belirtildi.