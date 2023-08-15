Kaymakamlıklar duyurdu: Sakarya ve Kocaeli'nde denize girmek yasaklandı!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:20

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:20

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de, 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri yurttaşları uyarıyor.

Kandıra Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ile koylarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Yurttaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

