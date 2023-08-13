Bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Fırtına uyarısının ardından Şarköy'de de tüm plajlar kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 10:46
Bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı
Abone Ol google-news

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde 9 Ağustos'ta başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren büyükşehir belediyesi cankurtaran ekipleri, yurttaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

ŞARKÖY'DE DE YASAKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Şarköy'de Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu ilçede, bugün plajların halkın kullanımına kapatılması kararı aldı.

Kararda, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos 2023 tarihinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.


sakarya deniz Yasak Karasu Şarköy

İlgili Haberler

Denizde Dehşet filminin konusu ne? Denizde Dehşet filminin oyuncuları kim?

Denizde Dehşet filminin konusu ne? Denizde Dehşet filminin oyuncuları kim?
Manş Denizi'nde göçmen botu battı

Manş Denizi'nde göçmen botu battı
Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunan Haberler