Kaynaklar AKP'li belediyelere! İkinci bağış vakası

Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:30

Güncelleme: 06.12.2024 - 17:40

Pendik Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısında, Çevre Bakanlığı tarafından Pendik Belediyesine yapılacak bağışların kabul edilmesi için, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifini görüştü.

Söz konusu teklifin ilgili bölümünde, “İlçemizde sıfır atık bilincinin oluşması ve atıkların kaynağında ayrı toplanabilmesi için alt yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şartlı Nakdi Bağış Yardımı ve Türkiye Çevre Ajansı Mali Destekleri kapsamında; etkinlik, yerindelik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde bağış hesabına yapılabilecek nakdi yardımlar ve/veya kurumumuza doğrudan teslim edilebilecek ayni yardımların kabulü amacıyla Belediye Meclisimizin yetkilendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu açıklamalar kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şartlı Nakdi Bağış Yardımlarının ve Türkiye Çevre Ajansı Mali Desteklerinin kurumumuz adına kabul edilebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve bu yardım ve destekler ile ilgili; temsile, ilzama ve proje belgelerini, protokol ve taahhütnameleri imzalamaya Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yetkili kılınması hususunun…” dendi.

CHP “TÜM BELEDİYELERE BAĞIŞ” İSTEDİ

CHP’li Pendik Belediye Meclis Üyesi Kenan Dağ, teklifle ilgili, “Bakanlığın şartlı nakdi bağış Pendik Belediyemize yapılan çok güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu projenin tüm belediyelere özellikle de CHP’li belediyelere de eşit ve hakkaniyet açısından değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca bu ödeneğin sıfır atık yönetmeliğine göre kullanılması şartıyla Pendik halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu teklife evet diyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AKP’Lİ BELEDİYELERE BAĞIŞ

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan belediye seçimlerden önce İstanbul’daki AKP’li ilçe belediyelerine bağış olarak 45’er milyon lira gönderdiği ortaya çıkmıştı. İstanbulluların pandemi döneminin başında, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İBB’ye bağışladığı 6 milyon 212 bin 515 TL’ye el konulmuştu. İçişleri Bakanlığı kararıyla durdurulan yardım kampanyası kapsamında toplanan 6 milyon TL’ye Fatih Kaymakamlığı’nın kararıyla el konulmuş, iki yıl bloke edilen para 2022’de defterdarlığa aktarılmıştı.