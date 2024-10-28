Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu

Yayınlanma: 28.10.2024 - 21:14

Güncelleme: 28.10.2024 - 21:14

KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, Çekya Büyükelçiliği görevine atanmasının ardından yeni bir göreve henüz atanmayan Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, uzun süre sonra bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sessizliğini bozan Bağış, şu ifadeleri kullandı:

"Prag’daki görev süremizi tamamlarken, Çekya Ticaret Odaları Birliği iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 6.5 milyar dolara yüklenmesindeki rolümüz nedeniyle kurumun en üst nişanı olan Altın Merkür madalyasını takdim etti. Konuyu haber ekranlarına taşıyan NTV’ye teşekkürler"