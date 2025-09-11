Kayseri'de alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.09.2025 10:36:00
Kocasinan ilçesinde iddiaya alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Mevsim Caddesi’ndeki parkta meydana gelen olayda; E.E.Ü. ile S.İ. arasında iddiaya göre; alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, S.İ. yanında bulunan bıçakla E.E.Ü.’ye saldırdı. E.E.Ü. bacağına aldığı bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.E.Ü.’yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayın ardından kaçan S.İ. ve iki şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, parkta gerçekleşen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

