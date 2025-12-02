Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri'de baba oğulun kavgasında kan aktı... Yaralılar var!

Melikgazi ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bıçakla yaralanan baba ve oğul tedavi altına alınırken, oğulun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Seyranlık Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın son katındaki ikamette meydana gelen olayda, baba C.D. ile oğlu K.N.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. ve K.N.D. boğazından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından K.N.D.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, baba C.D.'yi de Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

C.D.'nin hafif yaralandığı olayda, oğul K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

