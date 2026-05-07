Kayseri'de feci kaza... Otomobil kamyonun altına girdi: Anne öldü, çocuğu ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Caddesi'nde seyir eden A.A. idaresindeki otomobil, M.Ş.'nin kullandığı kamyonun altına girdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü A.A. ve annesi S.A., ekipler tarafından çıkartıldı. Ağır yaralanan A.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, anne S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden çıkartılırken, hayatını kaybeden S.A.'nın cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.